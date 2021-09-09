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Беларусь не исключает размещения войск ОДКБ в Таджикистане на фоне ситуации в Афганистане

Беларусь не исключает размещения войск ОДКБ в Таджикистане на фоне ситуации в Афганистане

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Воинские контингенты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут быть размещены на территории Таджикистана в целях охраны границы республики в случае обострения обстановки вокруг Афганистана. Такое мнение высказал госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович в статье, опубликованной в государственной газете “СБ. Беларусь сегодня”, пишет УНН.

Детали

Он подчеркнул, что события Афганистане могут привести к росту транснациональных вызовов и угроз. “Дальнейшее обострение и непредсказуемость обстановки не исключают в том числе принятия решения о размещении воинских контингентов государств — членов Организации на территории Таджикистана в целях охраны таджикско-афганской границы в составе Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности и Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ”, — отметил госсекретарь Совбеза.

По его словам, необходимо “предпринимать дополнительные усилия по укреплению дипломатических и военно-политических отношений в рамках Союзного государства, ОДКБ, ШОС, а также в двустороннем формате с другими зарубежными партнерами”.

Дополнение

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая во вторник на военном параде в честь 30-летия независимости республики, обратился к военнослужащим с призывом повысить боевую готовность в условиях нестабильной ситуации в регионе на фоне ситуации в Афганистане.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, Афганистан, Таджикистан, ОДКБ
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