В Японии продолжили состояние ЧС из-за распространения COVID-19

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Япония объявила в четверг, что продолжает состояние чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом в Токио и 18 других районах до 30 сентября, поскольку система здравоохранения по-прежнему испытывает серьезную нагрузку, хотя количество новых случаев заражения немного снизилось. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Kyodo.

Детали

Нынешнее чрезвычайное положение, должно было закончиться в воскресенье, было впервые объявлено на Окинаве в мае. Несмотря на длительную чрезвычайную ситуацию, в основном добровольные меры стали менее эффективными, поскольку уставшая общественность все чаще игнорирует их.

Премьер-министр Ёсихиде Суга сказал, что количество серьезных случаев заболевания остается высоким и по-прежнему наблюдается во многих больницах. Он призвал людей продолжать удаленную работу и другие меры социального дистанцирования, чтобы они могли вернуться к безопасной повседневной жизни.

Министр экономики и налогов Ясутоши Нисимура, который также отвечает за меры по борьбе с COVID-19 — отметил, что необходимо стабилизировать медицинские системы и убедиться, что количество инфекций неуклонно снижается. Он добавил, что десятки тысяч людей все еще выздоравливают дома или во временных учреждениях с ограниченным медицинским обслуживанием.

Цитата

“Между тем правительство изучает план ослабления ограничений примерно в ноябре, когда ожидается, что подавляющее большинство населения будет полностью вакцинированно, заявили официальные лица. Ослабление ограничений позволит полностью вакцинированным людям путешествовать, собираться на вечеринки или посещать массовые мероприятия”, — говорится в сообщении.

Добавим

Япония достигла гораздо большего, чем другие развитые страны, количества случаев заболевания и смерти без карантина, однако сейчас страна пытается преодолеть новые волны инфекций. В Японии зарегистрировано около 1,65 миллиона случаев заболевания и 16 500 смертей.