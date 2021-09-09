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Из-за всплеска инфляции: НБУ повысил учетную ставку до 8,5% годовых

Из-за всплеска инфляции: НБУ повысил учетную ставку до 8,5% годовых

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 8,0% до 8,5% с 10 сентября 2021 года. Об этом во время пресс-брифинга заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых. Кроме того, Национальный банк прекращает использование антикризисных монетарных мер с начала IV квартала. Ужесточение монетарной политики будет способствовать удержанию под контролем инфляционных ожиданий и возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления к цели 5%, достижение которой прогнозируется в 2022 году", - сообщили в НБУ.

Детали

Таким образом, НБУ продолжил цикл повышения ставок, начавшийся в марте и вызванный скачком инфляции.

В частности, Шевченко отметил, что инфляция, как ожидается, замедлится к концу 2021 года.

Дополнение

Напомним, что в июле 2021 года Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8% - на фоне инфляционного давления.

Учетная ставка определяет процент, под который банки могут получить средства (рефинансирование) от центробанка, и влияет на процент, под который банки дают кредиты.

Источник: УНН
Теги: НБУ, учетная ставка
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