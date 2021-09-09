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Новости: УНН-Одесса
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Одесских учителей будут вакцинировать прямо в школах

Одесских учителей будут вакцинировать прямо в школах

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Учителя в Одессе смогут получить прививку от COVID-19 вне очереди — прямо на рабочих местах. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора муниципального департамента здравоохранения Левон Никогосян.

По словам чиновника, на территорию учебных заведений будут выезжать мобильные бригады. Они займутся вакцинацией еще не привитых педагогов. Однако насильно заставлять вакцинироваться никого не будут и наказывать за отказ тоже, подчеркнул Никогосян.

В департаменте утверждают, многие учителя еще не сделали прививки из-за того, что не видели в этом острой необходимости — ведь летом школы не работают.

Отметим, что по словам директора городского департамента образования Елены Буйневич, прививку от коронавируса COVID-19 сделали 50% сотрудников школ и детских садов города. Согласно требований Министерства здравоохранения, в случае введения в Украине желтого, оранжевого или красного уровней эпидемической опасности работать смогут те школы и детсады, у которых 80% персонала вакцинированы от коронавируса. В связи с этим уже с понедельника, 13 сентября, большая часть одесских школ может перейти на дистанционное обучение. В обычном режиме смогут работать только 17 общеобразовательных заведений, где вакцинировано 80% работников.

Источник: УНН
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