В ЕС начали новое антимонопольное расследование против Google

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Еврокомиссия (ЕК) инициировала новое антимонопольное расследование в отношении американской компании Google в связи с принуждением производителей гаджетов использовать программу компании в настройках по умолчанию. Об этом в четверг сообщил журналист новостного портала MLex Сэм Уилкин, пишет УНН.

Детали

“Против Google начато антимонопольное расследование в ЕС. На этот раз из-за возможного принуждения производителей устройств использовать Google Assistant в качестве голосового помощника по умолчанию на устройствах Android”, — написал Уилкин на своей странице в Twitter.

Ранее

Это не первое начатое Еврокомиссией разбирательство против компании. 22 июня в пресс-службе ЕК сообщили об официальном запуске антимонопольного расследования против Google. Как отмечалось, причиной инициации проверки стала доминирующая позиция компании на всех уровнях системы онлайн-рекламы. В случае усмотрения в действиях Google нарушения европейских антимонопольных норм, американскую компанию может ждать штраф в размере до 10% от ее годового дохода.

Scoop: Google under renewed EU antitrust investigation, this time over possibly forcing device manufacturers to use Google Assistant as the default voice assistant on Android devices. More for subscribers on https://t.co/CxDjq1eVy4, via @nicholashirst_