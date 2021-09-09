Россия и Беларусь официально начали масштабные военные учения "Запад 2021"

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Россия и Беларусь официально открыли в четверг совместные масштабные военные учения, которые будут продолжаться неделю и проходить на территории обеих стран и в Балтийском море, которые встревожили некоторые страны НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Высшее военное руководство двух стран присутствовало на церемонии открытия военных учений под названием "Запад 2021" на западе России, где были подняты флаги и произнесенные речи.

Активная часть учений, которая проводится в период обострения напряженности между Западом и Беларусью из-за разгона оппозиции, начинается в пятницу и продлится до 16 сентября.

Минобороны заявило, что в нем примут участие до 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, до 15 кораблей и около 300 танков.

Обучение будут включать боевой огонь и станут кульминацией более масштабных трехмесячных учений.

В Минобороны заявили, что в нем также примут участие военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Дополнение

Представители НАТО предупредили, что учения, которые пройдут вслед за огромным наращиванием российской военной мощи на границах Украины в начале этого года, увеличивают риск "аварии или просчета, которые могут спровоцировать кризис".

Заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что учения будут носить "чисто оборонительный характер и дадут Москве и Минску шанс улучшить совместную работу своих вооруженных сил".

Аналитики говорят, что участие Минска подчеркивает все более тесные связи между ним и Москвой.

Кремль оказался жизненно важным союзником для Беларуси после того, как Запад ввел санкции в отношении Минска через жесткие репрессии, последовавшие за спорными выборами, которые дали самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко его шестой срок в должности президента.

В четверг также прошли переговоры президента России Владимира Путина и Лукашенко в Кремле.

Добавим

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вести себя "предсказуемо и транспарентно", раскрыть численность военных, участвующих в учениях "Запад 2021", которыми озабочены страны Балтии, Польша и Украина.