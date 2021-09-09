На юге Испании горят леса: эвакуировали более 400 человек

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В испанской южной провинции Малага в результате лесного пожара эвакуировали более 400 человек. Об этом сообщает УНН по данным El Pais.

Детали

Огонь вспыхнул вчера ночью в горной местности Сьерра Бермехо, недалеко от муниципалитета Хубрике. Из жилых районов Эстепона Форрест-Хилл и Лас-Абехерас эвакуировали более 400 человек и перекрыли дороги для автомобилей.

С пламенем борются около 200 пожарных и 29 самолетов, среди которых координационное воздушное судно для определения периметра пожара, семь вертолетов и два самолета-амфибии.

Отмечают, что пожар продолжался всю ночь. Сильные порывы ветра мешали пожарным ликвидировать огонь.

Напомним

7 сентября на северо-западе Испании в горном районе Галисия произошел пожар, который разрушил 1000 гектаров леса. Подозревают, что это был умышленный поджог.