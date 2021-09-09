Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,75 0,0135  EUR: 31,63 -0,0776 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Раскрыты детали рассмотрения бюджета Украины на 2022 год: детальный план
Раскрыты детали рассмотрения бюджета Украины на 2022 год: детальный план
Показать еще
Центр столицы
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
7140

ЕСПЧ впервые признал ответственность пользователя Facebook за комментарии на своей странице

ЕСПЧ впервые признал ответственность пользователя Facebook за комментарии на своей странице

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые признал, что владелец аккаунта в Facebook обязан контролировать комментарии под своими постами, передает УНН со ссылкой на решение суда.

Детали

Во Франции местного депутата и кандидата на выборы в парламент осудили за разжигание вражды из-за того, что он не удалил немедленно комментарии третьих лиц, которые высказывались языком ненависти в отношении мусульман под своим постом в Facebook.

Судья ЕСПЧ Анна Юдкивская на своей странице в Facebook отметила, что суд впервые указал, что владелец аккаунта имеет особые обязанности контроля и бдительности, в частности, если решает сделать свой аккаунт публичным, дает возможность комментировать всем и публикует контент, который потенциально способен спровоцировать язык ненависти.

Дополнение

Социальная сеть Instagram начнет удалять аккаунты пользователей за высказывания, разжигающие вражду по признакам расовой или религиозной принадлежности, в личных сообщениях.

Напомним, отчет, опубликованный Европейской комиссией, показал, что в 2019 году IT-компании удалили 70% высказываний, содержащих язык ненависти, в соцсетях и приложениях.

Источник: УНН
Теги: ЕСПЧ, Facebook
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.