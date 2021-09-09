В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 370 больных COVID-19. Два человека умерли

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 379 больных коронавирусом. Два человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 214 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 134 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 15 девочек в возрасте от 6 месяцев до 16 лет и 16 мальчиков в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 87 больных коронавирусом, а также 5 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 249 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 84, Соломенском — 63, Дарницком — 52 случая.

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерли 5295 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 226 726. Преодолели вирус 217 700 жителей столицы.

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