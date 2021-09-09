На выборах мэра Харькова два фаворита, но на социологию смотреть не стоит - политолог

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В гонке за кресло мэра Харькова будут лидировать Михаил Добкин и Игорь Терехов. Об этом в комментарии УНН сообщил политолог Никита Трачук.

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“Тут есть два явных фаворита — Терехов и Добкин. И вряд ли появится какой-нибудь черный лебедь”, — сказал он.

Вместе с тем, эксперт не рекомендует доверять социологии.

“Я мониторил соцопросы по Харькову, даже закрытые. И обьективных данных пока не встречал. Поэтому, я бы не доверял социологии по харьковским выборам”, — добавил Трачук.

У нынешнего и.о. мэра Харькова Игоря Терехова есть как преимущества, так и серьезные недостатки, говорит политолог. Среди сильных сторон — наличие админресурса. Но против Терехова может сыграть скандал с “поддельной” подписью Геннадия Кернеса, благодаря которому он получил власть.

“Возможно для некоторых харьковчан будет принципиально важно не голосовать за человека, который, по данным СМИ, занял пост секретаря горсовета незаконно”, — резюмировал он.

В контексте

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. В последний раз его видели на публике в августе. Однако на протяжении всего времени близкие Кернеса уверяли, что он жив, а Терехов даже заявил, что он победил коронавирус и идет на поправку. Однако, ничего подобного не случилось, а вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Терехов занял его место.

По одной из версий, подпись поддельная и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.

Нового мэра Харькова жители города будут избирать в октябре.