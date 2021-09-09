Суд оставил экс-главу МИД Кожару под стражей

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве Сергея Старицкого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на суд.

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“По результатам апелляционного рассмотрения решение Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 11 августа 2021 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты — без удовлетворения”, — говорится в сообщении.

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В ночь на 22 февраля 2020 года в доме Леонида Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением из наградного оружия владельца дома.

Позже бывшего министра иностранных дел Украины Леониду Кожару задержали по подозрению в убийстве.



27 марта суд применил к Кожара мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 14,1 млн грн.

В июле этого года Киево-Святошинский суд Киевской области решил уменьшить размер залога экс-министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, который является подозреваемым в убийстве Сергея Старицкого, с 14 до 7 миллионов гривен.

Также напомним, что 23 декабря его дело передали в суд.