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Обыски в КГГА: чиновники незаконно передавали в пользование земельные участки в центре Киева

Обыски в КГГА: чиновники незаконно передавали в пользование земельные участки в центре Киева

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В департаментах КГГА прокуратура проводит обыски по факту незаконной передачи в пользование земельных участков, которые расположены в центре Киева. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, информирует УНН.

Детали

По данным прокуратуры, должностные лица КГГА внеконкурентным способом и по заниженной стоимости передали в пользование субъекту хозяйствования земельные участки коммунальной собственности, расположенные в центре Киева рядом с Европейской площадью. Таким образом они нарушили земельное законодательство, условия программы социально-экономического и культурного развития города Киева и заключенного инвестиционного договора.

Сегодня, 9 сентября, в структурных подразделениях КГГА, в частности в Департаменте экономики и инвестиций и Департаменте земельных ресурсов, проводят обыски, цель которых — задокументировать противоправную деятельность, а также изъять документы и другие важные для следствия вещественные доказательства.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве.

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Источник: УНН
Теги: Киев, обыск, КГГА
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