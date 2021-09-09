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Размер платежки за коммуналку за год вырос на 36%

Размер платежки за коммуналку за год вырос на 36%

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Начисления за жилищно-коммунальные услуги в июле, после резкого повышения тарифов с начала года, достигли 10,6 млрд грн, что на 35,9% больше по сравнению с июлем прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Детали

В июле украинцы выложили за жилищно-коммунальные услуги 12,4 млрд грн, продолжив переплачивать начисленные суммы и погашать накопленную за предыдущие месяцы задолженность. Так, за месяц долг за коммуналку уменьшился на 2,1 млрд грн, или на 3,16% - до 64,3 млрд грн.

Всего на конец июля 2021 года задолженность населения по оплате коммуналки составила за:

  • поставку и распределение природного газа - 23,7 млрд грн,
  • поставку тепловой энергии и горячей воды - 20,3 млрд грн,
  • поставки и распределение электрической энергии - 7,1 млрд грн,
  • централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,5 млрд грн,
  • управление многоквартирным домом - 5,5 млрд грн,
  • предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,2 млрд грн.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Добавим

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в августе выросли на 0,6%. За последний год тарифы поднялись на 29%.

Источник: УНН
Теги: Госстат, коммунальные услуги, платежи
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