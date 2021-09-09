В Луганской области группа сотрудников СБУ попала под обстрел боевиков

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Луганской области боевики обстреляли оперативно-следственную группу СБУ. Стреляли из запрещенных "Минскими соглашениями" крупнокалиберных минометов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

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"Оперативно-следственная группа СБУ, которая работала у линии соприкосновения в Луганской области, попала под обстрел боевиков "ЛНР". Сотрудников спецслужбы "накрыло огнем" во время работы в Трехизбенке. Там офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину наемников в обстрелах мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по оперативной информации, боевики стреляли из запрещенных "Минскими соглашениями" крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались в живых.

Отмечается, что в настоящее время украинская спецслужба продолжает собирать доказательства в уголовном производстве по факту вчерашнего обстрела украинских позиций. Это уже 64 производство с начала года, которое СБУ открыла по факту обстрелов только в Луганской области.

В СБУ напомнили, что российские оккупационные войска вечером 8 сентября обстреляли район тубдиспансера в селе Трехизбенка Счастьенский района Луганской области. Они использовали запрещенное минскими соглашениями крупнокалиберногое вооружение. В результате атаки получили ранения шесть украинских военнослужащих.

Кроме того, примененная врагом артиллерия калибра 122 мм попала в гражданские объекты и повредила жилые многоэтажные и частные дома жителей села Трехизбенка.

"Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, что причинил тяжкие последствия) проходит под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры", - информирует СБУ.

Дополнение

За прошедшие сутки, 8 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, двух украинских военных было ранено.