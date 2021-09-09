Байден обяжет всех федеральных работников вакцинироваться против COVID-19

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Ожидается, что в четверг президент Байден подпишет указ, требующий, чтобы все федеральные служащие были вакцинированы, без всякой возможности регулярного тестирования на коронавирус в качестве альтернативы. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Обязательства, коснутся примерно 2,1 миллиона рабочих.

Байден планирует разработать "надежный план по остановке распространения "Дельта" варианта и усиления вакцинации от COVID-19", заявили в Белом доме.

Ожидается, что это будет поворотный момент для Соединенных Штатов, где надежды на то, что вакцинация снизит нагрузку на больницы и даст больше социальных свобод, были подорваны распространением очень заразного варианта COVID-19 "Дельта". Байден также планирует созвать глобальный саммит, который состоится во время Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца, чтобы отреагировать на кризис с коронавирусом и увеличить поставки вакцин в развивающиеся страны.

Добавим

Давление на Байдена усиливается по мере ухудшения перспектив гражданского здравоохранения. Среднее число смертей от коронавируса в США за семь дней составило 1 524 по состоянию на среду по сравнению с 509 месяц назад, на фоне слабого распространения вакцинации во многих штатах и разногласий по поводу требований к маскам и вакцинам.