Одесская область в лидерах по урожаю зерна, несмотря на летнюю непогоду

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Несмотря на небывало сложные погодные условия первой половины нынешнего лета, Одесская область является абсолютным лидером по общему количеству намолоченного зерна разных культур в стране. С местных полей удалось собрать более 4,1 млн тонн. В это количество входит как 2,6 млн тонн пшеницы, так и 1,5 млн тонн ячменя. Об этом сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко, передает УНН.

Детали

Общее количество собранных зерновых по Украине достигает 44,8 млн зерновых и зернобобовых культур. Показатель этого года является рекордным за всю историю Украины, подчеркнул Роман Лещенко.

Отметим, что в июне-июле специалисты прогнозировали проблемы с урожаем зерновых культур в Одесской области из-за сложных погодных условий: ливней, ураганных ветров и града. В частности, в некоторых хозяйствах говорили о возможных потерях урожая в 50%.