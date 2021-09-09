Под музыку из фильма "Профессионал" и аплодисменты: в Париже простились с Жан-Полем Бельмондо

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Париже простились с актером Жан-Полем Бельмондо. Его провели под музыку из финальной сцены фильма "Профессионал" и аплодисменты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Franceinfo.

Детали

Торжественная церемония прошла в парижском Доме инвалидов. На ней присутствовал президент страны Эммануэль Макрона с женой и еще около 700 человек.

Добавим, что захоронение актера состоится завтра, 10 сентября, в Сен-Жермен-де-Пре.

Дополнение

Жан-Поль Бельмондо умер в понедельник, 6 сентября, в возрасте 88 лет.



В понедельник вечером французские телеканалы поменяли свои программы, отдавая дань памяти Бельмондо. Первый канал TF-1 собрал у экранов более 3 миллионов зрителей фильмом "Баловень судьбы" (1988). За эту картину режиссера Клода Лелуша актер получил главную кинопремию Франции "Сезар". Ведущий общественный канал France 2 показал одну из культовых комедий с участием Бельмондо - "Ас из асов" (1982), собрав более 3,5 миллиона телезрителей.