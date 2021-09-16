Семья и.о. мэра Харькова Терехова торгует сигаретами и не платит налоги - депутат Харьковского горсовета

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Депутат Харьковского городского совета от “Слуги народа” и будущий кандидат на должность городского главы Алина Мустафаева в своем Facebook рассказала о том, как и.о. городского головы Игорь Терехов обманывает харьковчан и обогащается при помощи табачного бизнеса, передает УНН.

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“Терехов обманул 1 миллион харьковчан и присвоил землю города себе. И начнём мы с сети табачных киосков „Кисет“. Да, именно те „Кисет“, которые как грибы после дождичка, заполонили наш город и существуют за счёт харьковских налогоплательщиков. Фамилия Терехов в списке бенефициаров „Кисет“ конечно же нет, зато есть его экс-супруга Елена Винник. Еще в 2014 году Терехов развелся с Еленой. Но семья семьей, а бизнес-отношения все равно крепче”, — написала она.

Детальнее

Мустафаева добавляет, что и другой бизнес Терехова тоже записан на бывшую жену и мать-пенсионера. Причем, налоги родственники Терехова платят неохотно. По словам депутата, “Кисет” и “Аттика” задолжали 4,5 миллиона гривен земельного налога.

“Киоски существуют за счёт харьковских налогоплательщиков”, — уверяет депутат.

Мустафаева добавила, что по этому факту уже подано обращение в областную прокуратуру, открыто уголовное производство и начато расследование.

Сами же харьковчане тоже жалуются на табачные киоски Терехова. В основном претензии касаются хамского обслуживания и некомпетентного персонала, но есть и жалобы от людей, которые чувствуют себя обманутыми из-за завышенных цен.

“При выдаче сдачи обнаружил, что цена 52-40, когда в других магазинах этой сети неоднократно брал по 41-90. Попросил продавца отменить или заменить покупку(от прилавка и кассы не отходил), на что получил категорический отказ (Получил ответ — я чек выбила и всё)”, — написал местный житель.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что и.о. мэра Харькова Терехов записал бизнес по недвижимости на 89-летнюю мать. Партнером при этом является экс-нардеп от “Народного фронта” Игорь Котвицкий. В 2017 году он был третьим в рейтинге самых богатых депутатов Верховной Рады с состоянием в 799 млн грн. Как отмечал сам Котвицкий, с Тереховым его связывает многолетняя дружба.