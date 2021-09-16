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ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам - Кулеба

ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам - Кулеба

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Организация объединенных наций проигнорировала саммит “Крымской платформы” и не была на нем представлена по совершенно политическим мотивам. Об этом на брифинге в четверг сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Отмечу один негативный момент в контексте нашего участия в ООН, это безусловно то, что организация проигнорировала саммит „Крымской платформы“ и не была на нем представлена. Это произошло по совершенно политическим мотивам, и мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения”, — сказал Кулеба.

Детали

Министр подчеркнул, что ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности.

“Когда мы видим участие таких уважаемых организаций, как Совет Европы, НАТО, ГУАМ, в саммите „Крымской платформы“, а ООН сознательно это мероприятие игнорирует — это говорит и о состоянии дел в самой организации, и о понимании им своей роли и миссии в мире. Могу откровенно сказать, что это — не правильное понимание, которое мы будем менять. Потому что нужно защищать принципы, а не интересы отдельных государств, нарушающих международное право”, — добавил дипломат.

Добавим

В день открытия 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой сессии Генассамблеи, министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом.

Глава украинской дипломатии очертил три приоритета Украины на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: УНН
Теги: ООН, МИД, Украина, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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