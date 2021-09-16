После почти месячной паузы: СНБО завтра соберется на заседание

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины завтра, 17 сентября планирует провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СНБО.

Цитата

“Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 17 сентября 2021 года в 17:00 в городе Киев заседания СНБО Украины (Офис Президента Украины)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Что было раньше

Сообщалось, что СНБО готовит заседание относительно предложений в госбюджет-2022 в области безопасности и обороны.

Дополнение

СНБО начала работать в “турборежиме” с начала февраля. Она уже ввела санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов, “воров в законе”.

Прошлое заседание СНБО прошло 20 августа 2021 года.