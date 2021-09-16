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В МИД "нету новостей" о назначении посла США в Украине

В МИД "нету новостей" о назначении посла США в Украине

КИЕВ. 16 сентября. УНН. О назначении нового посла Соединенных Штатов в Украине “нету новостей”. Об этом на брифинге в четверг сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналиста УНН.

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“О назначении нового посла США в Украине на данный момент новостей нету”, — сказал министр.

Добавим

Должность главы диппредставительства США в украинской столице остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украине в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, который обвинил ее в нелояльности.

На встрече с участием председателя фракции “Слуга народа” Давида Арахамия с Госсекретарем США Энтони Блинкеном в мае было озвучено обращение с просьбой назначить спецпредставителя по Украине — Кристину Квин послом на постоянной основе, что вызвало неоднозначную реакцию.

В июне Байден объявил имена 9 послов, которые будут представлять Соединенные Штаты, однако Украина в списке не прозвучала.

Источник: УНН
Теги: США, МИД, Украина
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