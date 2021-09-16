Чиновники Харькова наживаются на закупках респираторов - ХАЦ

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Харьковская коммунальная больница приобретет 2000 респираторов по ценам выше рыночных. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, передает УНН.

Речь идет о КНП "Городская клиническая многопрофильная больница "№ 17". Медучреждение приобретет 2000 респираторов "МИКРОН (К) FFP3 NR с клапаном" общей стоимостью 70 тыс. грн у ЧП Крышталь Людмила Владимировна.

Стоимость одного респиратора обойдется харьковской больнице в 35 грн. Хотя, такие же респираторы можно приобрести по стоимости 17 грн, через онлайн-магазины, установили эксперты.

Или же - через тендер, но у другого поставщика. Как это сделал Запорожский горсовет, заключив соглашение с ЧП Ганзиенко Марина Сергеевна, и заплатив один респиратор "МИКРОН (К) FFP3" 25 грн.

17-я больница не впервые покупает товары по завышенным ценам, напоминают в ХАЦ.

"Недавно больница заключила соглашение с ООО "Томаш" о приобретении лекарств стоимостью 1 млн грн. При этом за меробоцид больница заплатит вдвое больше, чем другие больницы в Украине", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее в ХАЦ сообщили, что чиновники Харькова завысили цены на ремонт приюта для животных и заказали элитный керамогранит в гараж городской больницы.

К тому же, в Харькове должна появиться самая дорогая в Украине общественная уборная. На нее власть выделила более 30 млн грн, а тендер выиграла компания Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, которым руководит Игорь Терехов. Относительно близких отношениях обеих указывает тот факт, что Терехов выбрал именно коллектив Харченко для поздравлений с Днем строителя.

Отметим, что реконструкция зоопарка в Харькове все больше превращается из имиджевого проекта власти в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников.

Последние утверждают, что за эти деньги (уже более 1,5 млрд грн) можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилую инфраструктуру.