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Лидер боевиков заявил, что на выборы в РФ с Донбасса отправят 825 автобусов и 12 поездов

Лидер боевиков заявил, что на выборы в РФ с Донбасса отправят 825 автобусов и 12 поездов

Денис Пушилин

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Для жителей временно окупированных территорий Донецкой области с российскими паспортами организуют 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов в российскую Ростовскую область для участия в выборах в Госдуму. Об этом зявил глава так называемой “ДНР” Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном на видеохостинге Youtube, передает УНН.

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“Нам предстоит выразить свою позицию на выборах депутатов Государственной думы. Мы можем проголосовать как дистанционно со своих компьютеров и смартфонов, так и лично приехать на избирательные участки в Ростовской области. Республиканскими органами власти организовано 825 автобусных рейсов и 12 пассажирских железнодорожных поездов”, — сказал Пушилин.

Добавим

По его словам, для тех, кто поедет голосовать в Ростовскую область РФ, предусмотрена “упрощенная система пограничного контроля”.

По данным “Радио свободы”, в Ростовской области России созданы специальные 16 участков, на которых нет списков избирателей — по предъявлению российского паспорта сможет голосовать любой житель оккупированных боевиками территорий Донбасса.

Добавим

Согласно указу президента России, выборы в Государственную думу РФ пройдут 19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собираются провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к запланированным на сентябрь выборам в Госдуму РФ.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнение Украиной своих обязательств” по минским соглашениями.

Источник: УНН
Теги: выборы, Россия, Донбасс
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