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Верещук о возможном обмене пленными: мы готовы на все, чтобы спасти наших людей

Верещук о возможном обмене пленными: мы готовы на все, чтобы спасти наших людей

Ирина Верещук

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала заявление президента Владимира Зеленского о возможном обмене пленными при проведении новой нормандской встречи, передает УНН.

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"Мы готовы идти на все условия, готовы рассмотреть все возможные варианты, лишь бы спасти наших людей", - сказала она в эфире одного из телеканалов.

Верещук добавила, что процесс обмена пленными блокирует Кремль.

"Кремль не допускает даже Красный Крест к пленным. Не говоря уже об обмене пленными. Наверное, ожидают каких-то удобных условий", - прокомментировала нардеп.

Источник: УНН
Теги: Украина, пленные, обмен
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