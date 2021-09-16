В МВФ подтвердили виртуальный визит миссии в Украину. О выделении транша не сообщали

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Миссия международного валютного фонда в сентябре совершит виртуальный визит в Украину для обсуждения текущей программы stand-by. Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге, передает УНН.

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“В конце этого месяца запланирована виртуальная миссия по Украине. Конкретные даты будут объявлены ближе к началу миссии в конце этого месяца. Что касается статуса, в котором мы находимся с Украиной, мы заявили ранее летом, что будем работать с властями по остающимся вопросам, по которым нам необходимо достичь соглашения для завершения обзора текущей программы с Украиной”, — заявил Райс.

Детали

По его словам, миссия будет сосредоточена на вопросах, связанных с укреплением управления и автономии Национального банка Украины, судебной реформой, восстановлением и укреплением антикоррупционной базы, а также обеспечением устойчивого финансового положения страны.

Миссия будет проходить виртуально.

На уточняющий вопрос о выделении средств Украине и недавних заявлениях премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что Украина выполнила условия МВФ, Райс ответил следующее: “Мне нечего добавить к тому, что я сказал. У меня нет графика выплат или расширении. Я считаю, что мы должны дать возможность пройти активным дискуссиям”.

Напомним

Ранее в этом месяце Шмыгаль заявил, что очередной транш МВФ (Международного валютного фонда) в размере 750 млн долларов должен поступить в Украину в конце ноября или в начале декабря.

13 сентября в Минфине сообщили, что Украина ожидает миссию Международного валютного фонда уже на следующей неделе.