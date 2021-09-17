Сегодня СНБО проведет очередное заседание: чего ждать
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит "текущие темы". Об этом УНН накануне сообщил информированный источник.
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"Будут (рассматривать - ред.) текущие темы", - сообщил собеседник УНН, добавив, что от заседаний не стоит ожидать "никаких сенсаций".
Детали
В то же время по словам источника, по состоянию на 16 сентября информация по повестке была предварительной, поэтому могла претерпеть изменений до заседания.
Контекст
В аппарате СНБО в четверг анонсировали очередное заседание Совета по нацбезопасности, который состоится 17 сентября.
СНБО начала работать в "турборежиме" с начала февраля. Она уже ввела санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов, "воров в законе".
Прошлое заседание СНБО состоялось 20 августа 2021.
Добавим
Ранее на этой неделе стало известно, что СНБО готовит заседание относительно предложений в госбюджет-2022 в области безопасности и обороны.
Сообщалось также, что Совет национальной безопасности планирует рассмотреть на своем заседании ситуацию с лесной отраслью в Украине.
Кроме того, СМИ в контексте предстоящего заседания информировали о том, что готовятся новые санкции, однако кто под них попадет - пока не известно.