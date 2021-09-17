ЕС готовит на саммит с Украиной жесткие заявления по России - СМИ

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Евросоюз планирует усилить критику российской агрессии на востоке Украины на следующем саммите Украина-ЕС в Киеве. Об этом пишет EUobserver, сообщает УНН.

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"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены... беспрецедентным крупномасштабным наращиванием военной мощи недалеко от границы с Украиной, а также в незаконно аннексированном Крыму и городе Севастополе", - говорится в проекте коммюнике от 12 октября по итогам встречи топ-чиновников ЕС Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который оказался в распоряжении издания.

"Мы настоятельно призываем Россию... обеспечить большую прозрачность и достоверно объяснить развертывание вооруженных сил и техники в этих районах", - говорится в проекте выводов саммита, подготовленном в понедельник, 13 сентября.

Детали

Речь идет о сосредоточении российских сил на границе с Украиной и на территории временно оккупированного Крыма, что встревожило европейский континент весной 2021 года.

По данным издания, в подготовленном проекте декларации ЕС используются более резкие формулировки о роли России в войне на востоке Украины, чем в выводах последнего саммита от 2020 года.

В нем подчеркивается "ответственность России как стороны конфликта".

"Мы осуждаем нарушения режима прекращения огня поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями и призываем Россию полностью взять на себя ответственность в этом отношении", - планирует заявить ЕС.

В проекте текста осуждается решение России "закрыть часть Черного моря для иностранных военных и государственных судов". Россию, как ожидается, также призовут "воздерживаться от препятствования законному осуществлению прав и свобод мореплавания".

Однако, по данным EUobserver, большая часть проекта 2021 года была дословно скопирована из выводов 2020 года, что показывает, как мало продвинулся вопрос урегулирования конфликта.

ЕС также подтвердит свое обещание поддерживать экономические санкции против РФ, согласно проекту документа.

Евросоюз в коммюнике также подтвердит "роль Украины как стратегического страны-транзитера газа и подтвердит поддержку продолжения транзита газа через Украину после 2024 года". Это происходит на фоне новостей о завершении строительства "Северного потока-2". В то же время сообщается, что в заявлении не отражена серьезность угрозы со стороны трубопровода.

В проекте 2021 года также еще практически не изменили ни слова о внутренних проблемах Украины по сравнению с 2020 годом, что является еще одним признаком стагнации, считают в EUobserver.

В тексте, как указано, речь идет и о необходимости "деолигархизации" и антикоррупционной реформы. Проект заявления от 2021 года выражает обеспокоенность по поводу качества работы Службы безопасности Украины, добавили в издании.

"Мы подчеркнули важность реформы сектора безопасности, в частности принятие закона о Службе безопасности Украины, который обеспечивает прочную основу для преобразования Службы безопасности Украины в современное агентство с четко определенными функциями и сильным демократическим контролем", - планирует сказать ЕС.

23-й саммит Украина-ЕС состоится 12 октября этого года в Киеве.

Добавим

16 сентября Европейский парламент принял документ, который призывает ЕС не признавать парламент России, если будущие парламентские выборы в стране будут признаны фальсифицированными. В докладе по России страну называют "застойной авторитарной клептократией".