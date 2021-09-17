В США предлагают увеличить размер помощи Украине до 300 млн долларов в оборонном бюджете

КИЕВ. 17 сентября. УНН. В оборонном бюджете США предлагают увеличить размер помощи Украине до 300 млн долларов. Об этом написала посол Украины в США Оксана Маркарова, передает УНН.

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“Благодарные конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер помощи в области безопасности Украине до 300 млн. долл. в оборонном бюджете США на 2022 год. Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США”, — написала посол в Facebook.

Детали

Согласно предложению, утвержденные в бюджете расходы на содействие безопасности Украины предлагается увеличить на 50 млн. долларов США.



Кроме того, предложено расширить полномочия Министра обороны по согласованию Государственного секретаря по оказанию помощи в сфере безопасности и разведывательной поддержки военным и другим силам безопасности Украины.

Напомним

Ранее текущего года группа сенаторов США подавала Акт о партнерстве в области безопасности Украины для оказания помощи в области безопасности и стратегической поддержки государству. Документ, в частности, мог бы позволить иностранное военное финансирование Украины на сумму до 300 миллионов долларов в год, при условии сертификации, включая полномочия оказывать Украине военную помощь летального характера.



Что было раньше

В 2020 году в США утвердили пакет помощи Украине в сумме 250 млн долларов.



В марте текущего года в США приняли решение предоставить Украине еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи.