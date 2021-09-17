Богатые страны показывают неутешительный прогресс в финансировании борьбы с изменением климата - ОЭСР

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила в пятницу, что богатые страны не достигают больших успехов в выполнении своего обещания редоставлять бедным странам 100 млрд долларов в год на борьбу с изменением климата, сообщает УНН.

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"Климатическое финансирование продолжало расти в 2019 году, но развитым странам по-прежнему не хватает 20 млрд долларов США для достижения цели 2020 года по мобилизации 100 млрд долларов США", - сказал генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

"Ограниченный прогресс в общих объемах климатического финансирования в период с 2018 по 2019 год разочаровывает, особенно накануне COP26. Хотя должным образом проверенные данные за 2020 год будут недоступны до начала следующего года, ясно, что климатическое финансирование будет по-прежнему далеко от поставленной цели. Еще многое предстоит сделать. Мы знаем, что страны-доноры признают это, и теперь Канада и Германия продвигают план реализации для мобилизации дополнительных финансовых средств, необходимых для достижения цели в 100 млрд долларов в год", - отметил генеральный секретарь ОЭСР.

Детали

Согласно новым данным ОЭСР, климатическое финансирование, предоставленное и мобилизированное развитыми странами для развивающихся стран, составило 79,6 млрд долларов США в 2019 году, что на 2% больше, чем 78,3 млрд долларов в 2018 году.

Небольшой рост в ОЭСР объяснили увеличением государственного финансирования борьбы с изменением климата, предоставляемого международными организациями, в то время как объем двусторонних обязательств по государственному финансированию борьбы с изменением климата снизился, так же как и финансирование борьбы с изменением климата, мобилизованное из частных источников.

Государственное климатическое финансирование из развитых стран составляло львиную долю показателя 2019 года, около 62,9 млрд долларов США, а еще 2,6 млрд долларов США были предоставлены в виде экспортных кредитов, поддерживаемых государством.

Остальная сумма, около 14 млрд долларов, пришлась на частные инвестиции, привлеченные через государственные механизмы.

Дополнение

Саммит ООН по климату в Копенгагене в 2009 году обязал, чтобы бедные страны получили 100 млрд долларов, и это обязательство было подтверждено в Парижском климатическом соглашении 2015 года.

Это четвертый отчет-оценка ОЭСР прогресса в достижении цели РКИК ООН по мобилизации 100 млрд долларов США в год с 2020 года, чтобы помочь развивающимся странам справиться с изменением климата и адаптироваться к нему.