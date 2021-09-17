Представитель Кабмина в ВР Мельничук попал в больницу из-за COVID-19: его состояние удовлетворительное

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Представитель Кабинета министров в Верховной Раде и руководитель секретариата парламентской фракции "Слуга народа" Тарас Мельничук попал в больницу из-за COVID-19. Сейчас его состояние стабильное. Об этом журналисту УНН сообщил первый заместитель председателя парламентской фракции "СН" Александр Корниенко.

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"Тарас Мельничук, по нашей информации, действительно находится в больнице с COVID-19, его состояние стабильное и удовлетворительное. Он не в реанимации, лечение идет по протоколу", - отметил Корниенко.

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Ранее СМИ сообщали, что руководитель Секретариата попал в реанимацию из-за коронавируса. В частности, об этом в ходе брифинга перед заседанием Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщал председатель фракции "СН" в ВР Давид Арахамия.

Напомним

Кабинет министров назначил Тараса Мельничука представителем в Верховной Раде 16 июня 2021 года. В частности, он также является руководителем секретариата фракции "Слуги народа" с 2019 года.