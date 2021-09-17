Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще четырех кандидатов в народные депутаты

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЦИК.

Цитата

“Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года”, — говорится в сообщении.

Детали

А именно: в ОВО № 184 (Херсонская область) — Татьяну Лазареву от Политической партии “Николаевцы”; в ОВО № 197 (Черкасская область) — Леонида Даценко (самовыдвижение), Григория Козьму от политической партии “Блок Эдуарда Гурвица”, Романа Сущенко от политической партии “Европейская Солидарность”.

Отмечается, что ранее Комиссия уже зарегистрировала 14 кандидатов в народные депутаты Украины.

Дополнение

С сентября этого года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкасская область) Андрея Ильенко на промежуточных выборах от политической партии “Свобода”.

В апреле этого года Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197 на 31 октября.

Сообщалось, что в соответствии избирательный процесс начнется 1 сентября 2021 года — за 60 дней до дня выборов.

В ЦИК отметили, что решение принято в связи с тем, что ранее выбранные в округах народные депутаты были досрочно лишены мандатов, поскольку народный депутат Игорь Колихаев (184-й округ) избран Херсонским городским головой на местных выборах 2020 года, а народный депутат Александр Скичко (197-й округ) назначен председателем Черкасской ОГА.