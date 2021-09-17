Высший совет правосудия утвердил состав комиссии, который будет выбирать членов ВККСУ

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Исполняющий обязанности Председателя Высшего совета правосудия Виктор Грищук подписал приказ от 17 сентября 2021 года, которым назначил первый состав Конкурсной комиссии, выбирать членов ВККС Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Высший совет правосудия.

Детали

В соответствии с приказом, в состав конкурсной комиссии вошли:

Роберт Брукхейсен — бывший специальный прокурор в прокуратуре Нидерландов Отдела борьбы с мошенничеством в особо крупных размерах; Тед Зажечны — судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) в отставке; Стивен Маркмен — Председатель Верховного суда штата Мичиган в отставке; Сергей Верланов — судья Киевского апелляционного суда; Евгений Мезенцев — заместитель председателя Шестого апелляционного административного суда; Иван Мищенко — судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Цитата

“ВРП приветствует скорейший запуск работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, поскольку обеспокоена массовым увольнением судей и ненаполнения судебной системы новыми кадрами в течение почти двух лет в связи с прекращением работы ВККС Украины”, — говорится в сообщении.

Добавим

Накануне “Группа семи” призвала Совет судей и партнеров Украины как можно скорее выяснить экспертов в состав Высшего совета правосудия.



Ранее США призвали Украину спасти судебную реформу, завершив комплектацию экспертных коллегий, которые должны заниматься отбором кандидатов в члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Контекст

3 августа Президент Владимир Зеленский подписал законы о деятельности ВРУ, в частности по созданию этического совета.

У Зеленского ожидали старт работы этической совета Высшего совета правосудия еще на прошлой неделе.

В частности, международные партнеры уже предоставили кандидатуры ведущих судебных экспертов для отбора и назначения в совет.

Однако 13 сентября стало известно, что Совет судей Украины не смогла делегировать трех представителей в этике совета.

Так, в частности, 16 членов ССУ, то есть большинство — не поддержали ни одного из выдвинутых кандидатов. Следовательно, ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов.

В связи с упомянутой ситуацией, в Офисе Президента состоялась запланированная ранее встреча с представителями судебной власти и международными партнерами, созванная после того, как Совет судей не смогла делегировать кандидатов в этике совета Высшего совета правосудия.