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Зеленский на следующей неделе снова едет в США, где выступит в ООН

Зеленский на следующей неделе снова едет в США, где выступит в ООН

Владимир Зеленский

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит США, в частности он выступит в рамках сессии Генассамблеи ООН. Об этом по итогам заседания СНБО сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, передает корреспондент УНН.

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"Уже официально, в понедельник начнется визит Президента Украины в США. Владимир Зеленский будет участвовать в Генеральной Ассамблее ООН, будет иметь там речь, а также иметь ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, представителями международных организаций, в частности Генеральным секретарем ООН, представителями бизнеса и с украинской общиной в США", - заявил пресс-секретарь.

Добавим

Ранее в МИД сообщали, что возможность визита Президента Владимира Зеленского в США на заседание Генассамблеи ООН прорабатывается.

Известно также, что Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины во время 76-й сессии.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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