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В Украине на следующей неделе стартуют совместные военные учения с НАТО

В Украине на следующей неделе стартуют совместные военные учения с НАТО

Алексей Данилов

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Украина допустила иностранных партнеров к совместным военным учениям в рамках НАТО, которые стартуют на нашей территории уже со следующей недели. Об этом по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

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"Рассматривался ... вопрос об учениях "Объединенные усилия-2021", в которых мы работаем с нашими партнерами в рамках стран-членов НАТО. Они начнутся уже в сентябре этого года, на следующей неделе, и мы сегодня проголосовали за допуск наших партнеров, иностранных государств, к этим учениям", - сказал Данилов.

Добавим

На прошлой неделе Россия и ее союзник Беларусь начали активную фазу масштабных военных учений, которые встревожили страны НАТО и Украины, с участием 200 тыс. военных.

Источник: УНН
Теги: СНБО, НАТО, Украина
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