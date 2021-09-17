Госбюджет-2022: СНБО увеличила объем финансирования сектора обороны

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил увеличение бюджета сектора обороны и безопасности на 2022 год. В Государственном бюджете на 2022 год запланированный объем финансирования 5,95% от ВВП. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает УНН.

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"Первый вопрос, который рассматривала СНБО, касался бюджета сектора обороны и безопасности на 2022 год. Президентом Украины было принято решение об увеличении объема фиксирования сектора безопасности и обороны. Если у нас в 2021 году сектор финансировался с позиции 5,93%, то эта позиция будет увеличена и в 2022 году на сектор безопасности и обороны будет запланировано и утверждено в бюджете страны согласно решению СНБО сумма 5,95% от ВВП, что будет составлять 319,4 млрд грн", - сказал Данилов.

Дополнение

Кабинет министров 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022 год.

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