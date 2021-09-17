Украина введет санкции против участников "избирательного процесса" в Госдуму РФ на оккупированных территориях - СНБО

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Украина введет санкции против участников "избирательного процесса" в Госдуму РФ на оккупированных территориях - членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей. Об этом по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

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“Третий вопрос, который рассматривался на сегодняшнем заседании — это вопрос санкций. У нас было два доклада, был доклад председателя СБУ Ивана Баканова. Подавляющее большинство санкций касаются, вопрос, который сегодня есть на оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей — это выборы в так называемую Государственную думу РФ. Мы уверены, что на этих территориях РФ не вправе проводить выборы”, — сказал Данилов.

Детали

По словам секретаря СНБО, все участники этого процесса, которые принимают в нем участие: члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты, все наблюдатели которые являются официальными лицами на этих выборах “будут под санкциями нашей страны”.

“Мы сегодня отработали первый список лиц, который представили нам соответствующие органы, и по всем без исключения лицам санкции, которые есть у нас..., будут в полном объеме через указа Президента применены”, — сказал Данилов.

“Кроме того, мы имеем желание предупредить всех иностранных граждан, желающих принять участие в этом фарсе на территории Донецкой и Луганской областей и на территории Крыма: если они там появятся в качестве официальных наблюдателей или каких-то других лиц во время выборов, независимо от того будут ли они сенаторами, другими должностными лицами, они обязательно будут под санкциями нашей страны”, — добавил он.

Контекст

Согласно указу президента России, выборы в Государственную думу РФ пройдут 19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собираются провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к запланированным на сентябрь выборам в Госдуму РФ.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнения Украиной своих обязательств” по минскими соглашениями.

Украина рассматривает организацию и проведение незаконного голосования на “выборах” в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности государства.