В Украине ввели санкции против семи сотрудников ФСБ из-за отравления Навального

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против семи сотрудников Федеральной службы безопасности России, которые непосредственно причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"Сегодня были введены санкции против первых людей ... Семь должностных лиц, непосредственно причастные ... Сотрудники ФСБ России, которые имели непосредственное отношение к отравлению Навального. Они попали под санкции ... Это те, которые были первоначально установлены, дальше будет", - сказал Данилов.

Отравление и заключение Алексея Навального

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимации омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине, а затем процесс реабилитации в Германии.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутренне секторной функции. Ядовитых веществ в организме оппозиционера специалистами обнаружено не было.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что Навальный был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок", которое не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химического оружия.