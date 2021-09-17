Комитет рекомендует Раде принять во втором чтении "налоговый" законопроект

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении"налоговый" законопроект. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил народный депутат, Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает УНН.

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“После практически 25-ти часов заседаний налоговый Комитет Рады проголосовал ко второму чтению № 5600. За-22. Воздержались — 4”, — написал Железняк.

Дополнение

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия рассказал, что “налоговый” законопроект № 5600 могут вынести на рассмотрение в ВР в четверг 23 сентября.

Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщила, что на следующем заседании фракции “Слуга народа” депутаты обсудят важнейшие законопроекты — так называемый ресурсный № 5600 и № 5599 об олигархах.