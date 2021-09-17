Арахамия назвал Денисову “уполномоченным по правам олигархов” и сравнил журналиста CNN с “бабой Валей с почты”

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия назвал Омбудсмена Людмилу Денисову “уполномоченным по правам олигархов”, а журналиста CNN сравнил с “бабой Валей с почты”. Об этом он заявил в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я просто предлагаю переименовать, мы придем в Раду и я подам законопроект переименовать уполномоченного по правам олигархов. Потому что не людей нужно защищать права, а почему-то олигархов. Они миллиардеры”, — сказал Арахамия.

Кроме того, Арахамия сравнил журналиста CNN с “бабой Валей с почты”.

“Сегодня на одном их телеканалов в строчке написано ведущий CNN против закона об олигархов, я извиняюсь завтра баба Валя з Укрпошты будет против закона об олигархов, давайте мы сами разберемся. Я вам гарантирую он (журналист —ред.) не читал этот закон, потому что на английский его не перевели”, — заявил он.

Так, Шустером отметил, что Фарид Рафик Закария, которого Арахамия сравнил с бабой Валей с почты очень влиятельный человек в мире.

Добавим, что Фарид Рафик Закария один из самых влиятельных и популярных американских политических аналитиков, эксперт в области международных отношений.

Дополнение

Ранее Арахамия заявлял, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и спикер парламента Дмитрий Разумков умышленно пытаются “сбить” законопроект об олигархах.

Контекст

1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5559 о деолихаргизации.

Позже стало известно, что Омбудсмен Людмила Денисова направила Главе парламента Дмитрию Разумкову письмо с просьбой направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию. 10 сентября Разумков сообщил, что законопроект был отправлен туда на юридическую экспертизу.

“Венецианка” получила запрос Украины о экспертизе законопроекта об олигархах.

По мнению представителя Президента в Конституционном Суде Украины Федора Вениславского, экспертные выводы Венецианской комиссии имеют рекомендательный характер, а значит, не станут помехой принятию законопроекта “об олигархах”.