"Еще большая конфронтация госорганов РФ в отношении Украины": Гармаш оценил, что будет после выборов в Госдуму с привлечением жителей ОРДЛО

КИЕВ. 18 сентября. УНН. После проведенных Россией выборов в Государственную думу состоится радикализация политики Кремля в отношении Украины. Такое мнение высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире программы "Радио Свобода", сообщает УНН.

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"Нас ждет радикализация, еще большая конфронтация государственных органов России, Госдумы в частности, относительно Украины", - заявил он.

Детали

По мнению Гармаша, информационный рынок России будет соответственно еще больше настроен против Украины, что приведет к настройке населения против украинского государства.

Представитель ТКГ также отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин использует жителей Донбасса.

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"Они проголосуют (жители ОРДЛО - ред.) или же за них нарисуют так, как надо Путину, конечно. А там монопольно агитация ведется только за "Единую Россию". Кстати, опять же агитация - это избирательная кампания, она происходит на территории Украины", - сказал представитель украинской делегации в ТКГ.

Добавим

Выборы в Государственную думу РФ пройдут 17-19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собираются провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы "невыполнения Украиной своих обязательств" по минским соглашениям.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

МИД Украины выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортам граждан РФ в ОРДЛО.

Украина введет санкции против участников "избирательного процесса" в Госдуму РФ на оккупированных территориях - членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.