Вениславский: в законопроекте об олигархах уточнили критерии внесения в реестр

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Парламентский комитет сформулировал 13 комплексных поправок ко второму чтению законопроекта № 5599 об олигархах, которые учитывают более 200 предложений. О них рассказал член комитета, нардеп от "Слуги народа", представитель Президента в КСУ Федор Вениславский, которого цитируют в "СН", пишет УНН.

По его словам, учтено "много существенных положений", которые сделали применение критериев этого закона четче, а также сделали невозможным избежать внесения в реестр лиц, имеющих значительное влияние на экономическую и политическую жизнь страны.

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"Мы уточнили очень много определений. Дополнили перечень должностных лиц, которые не были учтены в первой редакции. Уточнили последствия внесения лица в реестр олигархов. Теперь туда должна подаваться информация о предприятиях, конечным бенефициарным владельцем которых является это лицо. Уточнено положение о запрете финансирования олигархами политической деятельности, митингов, политических партий, запрете осуществления взносов в избирательные фонды политических партий и кандидатов, кроме собственных", - рассказал Вениславский.

Детали

Согласно закону о регламенте ВРУ, после того как комитет проголосовал за определяющие, обусловливающие поправки, каковыми являются именно поправки в редакции, предложенной комитетом, остальные считаются отклоненными - это императивная норма Регламента, добавляет Федор Вениславский.

Добавим

Комитет рекомендует Раде принять во втором чтении законопроект об олигархах.

По информации нардепов, в президентский законопроект № 5599 о деолигархизацию подали псе перввого чтения 1257 поправок.

Контекст

1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5559 о деолихаргизации. "За" проголосовали 275 народных депутатов.

3 сентября стало известно, что Омбудсмен Людмила Денисова направила председателю парламента Дмитрию Разумкову письмо с просьбой направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.

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Уполномоченная среди прочего отметила, что нормы законопроекта "об олигархах" не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина. К перечню таких норм, по ее словам, относятся в частности наделение Президента и СНБО непредвиденными Конституцией Украины полномочиями.

После этого спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что направил законопроект в Венецианскую комиссию. В комиссии его уже получили.

У Зеленского считают, что Венецианка не сможет заблокировать принятие закона.