Верещук: благодаря массовой вакцинации Украина сможет обойтись без локдаунов

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов заявила, что уже вакцинировался от коронавируса. По ее мнению, только если все украинцы начнут делать прививки от COVID-19, Украина сможет обойтись без локдаунов, сообщает УНН.

Цитата:

"Надо идти прививаться. Я понимаю, что это иногда действительно и страшно, и потом - больно. Но мы должны прививаться. Другим способом мы никогда не выйдем из локдаунов. Мы никогда не сможем жить нормальной жизнью", - заявила она.

Также Ирина Верещук рассказала о собственном опыте вакцинации.

"Я лично уже перенесла вакцинацию. У меня была высокая температура, головная боль и суставы болели. Но я знала, что я делаю. Это - сознательный выбор", - поделилась своим опытом народный депутат.