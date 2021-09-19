У Зеленского объяснили, почему в Украине не запретили работу избирательных участков РФ

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Украина выполняет свои обязательства, вытекающие из его международных договоров, поэтому на ее территории не запретили работу избирательных участков РФ. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил член комитета, нардеп от "Слуги народа", представитель Президента в КСУ Федор Вениславский, передает УНН.

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"С точки зрения международного права, есть конвенция о консульских сношениях, есть конвенция о дипломатических сношениях и даже если бы между двумя государствами были разорваны дипломатические сношения, то не означает расторжения консульских отношений. А консульские учреждения Украины за рубежом и консульские учреждения других стран на территории Украины они своей главной задачей имеют обеспечение реализации законных прав, интересов и свобод граждан соответствующего государства. В данном случае Украина не разорвала даже дипломатические отношения со страной-оккупантом, не говоря о консульских. Поэтому она выполняет все те обязательства, которые вытекают из ее международных договоров с участием в международных организациях и предоставляет россиянам, которые находятся на территории Украины возможность реализовать свои конституционные права. Украина ведет себя как цивилизованная страна и никаких проблем с возможностью предоставить такое право голоса для россиян в данном случае нет", - заявил Вениславский.

Дополнение

Выборы в Государственную думу РФ пройдут 17-19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собираются провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы "невыполнения Украиной своих обязательств" по минскими соглашениями.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.



МИД Украины выразило решительный протест и осудило противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительного привлечения к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортами граждан РФ в ОРДЛО.