Россия придумала новую возможность блокировки обмена пленными - Гармаш

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Россия не заинтересована в проведении обмена удерживаемыми лицами и “придумала новую возможность” блокировки этого. Об этом заявил в интервью “Радио Свобода” представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, передает УНН.

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"Сначала они хотели, чтобы мы процессуально очистили людей, которых уже отдали им. Они блокировали следующие обмены, требуя от нас процессуальной очистки ... Сейчас они придумали новую возможность блокировки обмена. Это то, что они присылают Маю Пирогову на гуманитарную подгруппу. Мы не ведем переговоры с террористкой Майей Пироговой, с ее участием. Они специально ее присылают, для того, чтобы заблокировать работу подгруппы", - сказал Гармаш.

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В июне омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что 405 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в России и на оккупированных украинских территориях. В частности, по ее данным, Россия преследует по политическим мотивам 93 крымских татар.

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