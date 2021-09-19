Хотят "новый закон" от Украины: Гармаш заявил, что Россию не устраивают Минские соглашения

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Россию не устраивают Минские соглашения, и она требует от украинской власти принятия нового закона, заявил в интервью Радио Свобода представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш, передает УНН.

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"Буквально на днях на ТКГ Грызлов заявил о том, что их уже не устраивает закон об "особом статусе"... Они считают, что он "устарел". Хотя именно там записаны все требования "Минска". Они хотят, чтобы мы, соглашаясь и консультируясь с ними, приняли фактически новый закон. Они хотят план действий, который они разработали, чтобы Верховная Рада своим постановлением его утвердила и во исполнение этого постановления принимала законы, которые опять же они хотят", - сказал Гармаш.

По его словам, украинская сторона выступает против этого.

"Конечно, этого не будет. Это даже не обсуждалось, поскольку такого не может быть! Никакого "плана действий" в Минских соглашениях нет. Закон о так называемом "особом статусе" принят в 2014 году на выполнение "Минска-1". И "Минск-2", комплекс мероприятий, дважды на него ссылается. Если мы сейчас будем его менять, тогда не будет действительным "Минск-2", потому что он ссылается на этот закон", - сказал он.

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Гармаш также заявил, что Россия блокирует имплементацию "формулы Штайнмайера".

"Фактически Россия блокирует ее ("формулу Штайнмайера" - ред.) обсуждение и не дает нам ее имплементировать ... Мы должны ее обсуждать на ТКГ с представителями ОРДЛО. Они отказываются вести диалог на эту тему. Поэтому да, Россия ее ... Она поняла, собственно говоря, что ей это ничего не дает, ей это уже не интересно. Наоборот, ей сейчас интересно обвинить Украину в том, что Украина не выполнила свои обязательства, которые взяла на нормандской встрече в Париже, и не имплементировала эту формулу в свое законодательство", - сказал он.

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