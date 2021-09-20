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Зеленский в США проведет встречу с президентом Польши, Молдовы и премьером Грузии - канцелярия Дуды

Зеленский в США проведет встречу с президентом Польши, Молдовы и премьером Грузии - канцелярия Дуды

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Во время пребывания в США по случаю выступления на Генеральной ассамблее ООН, в Нью-Йорке встретятся президенты Украины, Польши, Молдовы и премьер Грузии. Об этом сообщили в канцелярии президента Дуды, передает УНН.

Детали

Детали о встрече президентов не разглашаются. Есть только график встреч президента Дуды. Таким образом, встреча Анджея Дуды, Владимира Зеленского, президента Молдовы Майи Санду и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили состоится 21 сентября в 20 часов в генконсульстве Польши в Нью-Йорке.

Напомним

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посетит США. В частности он выступит в рамках сессии Генассамблеи ООН. Позже президентом была утверждена делегация для участия в ГА ООН.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Польша, Молдова, Грузия, Владимир Зеленский
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