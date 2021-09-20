Rapid Trident-2021: сегодня в Украине старт учений с военными НАТО

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Украинско-американские учения "Репид Трайдент - 2021" (Rapid Trident - 2021) стартуют сегодня в Украине - на базе Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области, сообщает УНН со ссылкой на анонс службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВС Украины.

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"Украинско-американские учения Rapid Trident - 2021, в которых примут участие 6000 военнослужащих из 15 стран-партнеров, начинаются 20 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности", - говорится в сообщении.

Детали

Для участия в учениях успешно завершен переброс одного из подразделений службы правопорядка Вооруженных сил Украины воздушным способом на самолете Ил-76МД.

По сообщению, накануне на полигоне в Яворивском районе во Львовской области, в частности, танковые и артиллерийские подразделения с ВСУ тренировались вести активную оборону и отрабатывали тактику наступательных действий. К проведению учений Rapid Trident - 2021, как указано, готовы и иностранные партнеры, в том числе военнослужащие 81-й бригады боевой группы "Страйкер" Нацгвардии штата Вашингтон США (81st Stryker Brigade Combat Team).

Дополнение

В феврале Президент Владимир Зеленский разрешил допустить в 2021 году на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в рамках военного сотрудничества подразделения вооруженных сил США, других государств - членов НАТО и государств - участников программы "Партнерство ради мира" - до 3000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 самолетов и вертолетов на срок до 25 суток в рамках украинско-американских учений "Репид Трайдент - 2021".

Общая численность участников учения, предусмотренная указом, до 5500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 15 самолетов и вертолетов. От ВСУ до 2500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 5 самолетов и вертолетов. От вооруженных сил США до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 5 самолетов и вертолетов. От вооруженных сил других государств - членов НАТО и государств - участников программы "Партнерство ради мира" до 2000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 5 самолетов и вертолетов.