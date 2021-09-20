Кулеба приоткрыл завесу по программе визита Зеленского в ООН: будет встреча с Генсеком НАТО

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Во время визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН Президент Украины Владимир Зеленский имеет целью консолидировать еще больше поддержку мира для нашего государства, заявил сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

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"Президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией COVID-19", - заявил министр в эфире одного из украинских телеканалов.

Детали

По словам Кулебы, в Нью-Йорке Президент встретится и с Генеральным секретарем ООН, и с Генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами.

Кроме того, глава украинской дипломатии подчеркнул, что красной нитью участия Президента в ГА ООН и переговоров на всех уровнях будет тема Крыма.

"Это очень важно. Во-первых, мы очень успешно запустили Крымскую платформу. Во-вторых, Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии. Будет непростой разговор с Генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН к вопросам Крыма", - сказал Кулеба.

Что было ранее

Накануне стало известно, что во время пребывания в США по случаю выступления на Генеральной ассамблее ООН, в Нью-Йорке встретятся президенты Украины, Польши, Молдовы и премьер Грузии.



Справка

Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой посетит США, где в течение 21 и 22 сентября примет участие в открытии 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В рамках визита запланировано выступление Президента на ГА ООН, ряд двусторонних и многосторонних встреч Главы государства и министра иностранных дел.