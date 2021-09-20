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Рада завтра рассмотрит законопроект о Бюджете-2022

Рада завтра рассмотрит законопроект о Бюджете-2022

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада на заседании во вторник, 21 сентября, рассмотрит законопроект о Государственном бюджете на 2022 год. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

Цитата

“У нас в вторник планируется к рассмотрению закон о Государственном бюджете Украины. Хотел бы поблагодарить Кабинет министров Украины, они вовремя согласно действующему законодательству 15 сентября внесли этот законопроект в Верховную Раду Украины. Хотел бы поблагодарить Комитет, который также обрабатывает, и мы сможем нормально, в сроки, рассмотреть все важные для государства вопросы”, — сказал Разумков.

Детали

Также по словам спикера парламента, во вторник Рада рассмотрит также и блок социальных законопроектов.

Добавим

Кабинет министров 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022 год.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ, Бюджет-2022
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