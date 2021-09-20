Согласительный совет проголосовал за повестку дня "слуг", Разумков - против

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Депутаты на заседании согласительного совета проголосовали за решение о включении в повестку дня законопроектов № 5599 по олигархов и № 5600 о наполнении бюджета, передает корреспондент УНН.

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“О законопроектов 5600 и 5599, я не могу не задать ваше предложение на голосование. Но еще раз предупреждаю, что мы включаем в повестку дня законопроекты не готовые к рассмотрению. Решение будет принимать согласительный совет. Нет ни таблиц, ни выводов главного юридического управления, ни многих других вопросов, которые будут связаны с ним. Если это не произойдет, будет возникать вопрос о невозможности его рассмотрения”, — сказал спикер парламента Дмитрий Разумков, ставя вопрос на голосование.

Детали

Так, законопроекты № 5599 и 5600 поддержали первый заместитель Председателя депутатской фракции “Слуги народа” Александр Корниенко, сопредседатель депутатской группы партии “За будущее” Тарас Батенко и председатель депутатской группы “Доверие” Олег Кулин.

“Решение принято”, — заявил Разумков.

Также нардепы включили в повестку дня на неделю пленарных заседаний проекты законов 5851, 5852 и 5853.

Справка

Согласно регламенту, предложения Согласительного совета принимаются таким количеством голосов членов Согласительного совета с правом решающего голоса, которое в суммарном подсчете голосов членов соответствующих депутатских фракций/групп является достаточным для принятия положительного решения при голосовании вопроса в зале заседаний.

Что было раньше

Как стало известно в понедельник, фракция “Слуга народа” предлагает включить в повестку дня Верховной Рады на этой неделе пакет антиолигархических законопроектов.

Как рассказал нардеп Ярослав Железняк, письмами от руководства монобольшинства предлагается включить законопроекты № 5599 и № 5600 в повестку дня “на четверг”.

Дополнение

Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщила, что на следующем заседании фракции “Слуга народа” — 20 сентября — депутаты обсудят важнейшие законопроекты — так называемый ресурсный № 5600 и № 5599 об олигархах.



Оба законопроекта уже прошли профильные комитеты перед вторым чтением. В то же время председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. При этом у Президента считают, что Венецианка не сможет заблокировать принятие закона.



Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия ранее рассказал, что “налоговый” законопроект № 5600 могут вынести на рассмотрение в ВР в четверг, 23 сентября.